Jennifer Lawrence will wieder Katniss in Die Tribute von Panem spielen

HQ

Bist du hungrig auf mehr Hunger Games? Denn es scheint definitiv, dass Jennifer Lawrence es ist, und in einem Interview mit Variety sagte sie, dass sie, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, keine Sekunde zögern würde, zu Katniss und den Tributen von Panem zurückzukehren, und sagte:

"Oh mein Gott - total! Wenn Katniss jemals wieder in mein Leben zurückkehren könnte, zu 100 Prozent."

Wer weiß also, was in Zukunft passieren wird, aber im Moment liegt der Fokus auf dem kommenden Prequel-Film The Ballad of Songbirds and Snakes, der am 17. November weltweit in die Kinos kommt.

Freust du dich auf den neuen Film und würdest du gerne Katniss zurückkommen sehen?