Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson kehren für The Hunger Games: Sunrise on the Reaping zurück

Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson werden ihre Rollen als Katniss Everdeen und Peeta Mellark im kommenden Prequel-Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping wiederholen, der nächsten November erscheinen soll.

Der Hollywood Reporter spekuliert, dass das Paar wahrscheinlich in einer Flash-Forward-Sequenz auftreten wird, da der Film 25 Jahre vor der Hauptserie spielt. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden von Lionsgate keine Details zu den Cameos bekanntgegeben.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ist ein Prequel, das uns zurück zum zweiten Viertel-Quell führt, in dem Katniss und Peetas Mentor Haymitch als Sieger hervorgeht (Spoiler, irgendwie, aber das ist ein Prequel). Joseph Zada wird den jungen Haymitch spielen, und wir werden auch jüngere Versionen anderer Hunger-Games-Favoriten wie Caesar Flickerman und Effie Trinket sehen.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping feiert am 20. November 2026 Premiere.