Jennifer Lawrence bestreitet, dass sie einen Cameo-Auftritt in The Ballad of Songbirds &; Snakes haben wird

Jennifer Lawrence hat bestritten, dass sie in The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes einen Cameo-Auftritt haben wird.

Im Gespräch mit Watch What Happens Live wurde Lawrence nach ihrer Beteiligung am Prequel gefragt und ob sie Katniss' Großmutter spielen würde. "Oh, weil ich in Hollywood-Jahren 49 bin, was?" bemerkte Lawrence. "Nein, das stimmt nicht."

The Ballad of Songbirds &; Snakes spielt 64 Jahre vor dem ersten Film, also würden wir definitiv keine Katniss oder eine der Originaldarsteller sehen, abgesehen von einem jungen Präsidenten Snow, um den sich der Film dreht.

Trotzdem ist Jennifer Lawrence noch nicht unbedingt fertig mit Die Tribute von Panem, da sie in früheren Interviews gesagt hat, dass sie gerne in die Rolle der Katniss zurückkehren würde.