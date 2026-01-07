Jennifer Hale hat "keine Ahnung", ob Commander Shepard im nächsten Mass Effect-Spiel zurückkehren wird

HQ

Wir wissen nicht viel über das nächste Kapitel der Mass Effect -Saga, außer dass BioWare schon seit einiger Zeit hart daran arbeitet und es sehr wahrscheinlich ein entscheidendes Spiel für das Studio ist, da eine Reihe von Misserfolgen Dragon Age: The Veilguard Anthem, und Mass Effect: Andromeda.

Es stellt sich heraus, dass selbst eines der ikonischeren Teile des Mass Effect -Puzzles momentan ebenfalls im Dunkeln ist, denn im Behind the Voice Podcast hat Jennifer Hale (die Stimme des weiblichen Commander Shepard ) einen Auftritt gemacht, um über die Sci-Fi-Serie zu sprechen und darüber, wie unklar sie über die Pläne für das nächste Mass Effect ist.

Hale erklärte: "Ich habe keine Ahnung. Das sage ich den Fans: Wenn ihr Shepard im nächsten Spiel haben wollt, schreibt ihnen bitte eine E-Mail und sagt es ihnen, denn vielleicht reagieren sie darauf."

Wenn Commander Shepard im nächsten Kapitel der Serie nicht zurückkehrt, wäre es nicht das erste Mal, dass ein Mass Effect -Spiel eine andere Hauptfigur in der Hauptrolle hat, aber sicherlich würde ein BioWare, der verzweifelt auf einen Sieg aus ist, einen Fanliebling zurückbringen wollen, um ihm eine bessere Chance zu geben, Nein?