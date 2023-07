Jennifer Garner kehrt als Elektra in Deadpool 3 zurück

HQ

Michael Keaton als Batman in The Flash, Tobey Maguire und Andrew Garfield als Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, Dolph Lundgren als Ivan Drago in Creed II und mehr. Wir haben in letzter Zeit viele berühmte Schauspieler gesehen, die in Rollen zurückgekehrt sind, die sie scheinbar vor Ewigkeiten verlassen haben, und hier ist ein weiterer aus dem linken Feld.

The Hollywood Reporter, Variety und Deadline können alle enthüllen, dass Jennifer Garner als Elektra in Deadpool 3 zurückkehren wird. "Zurückkehren?", fragen sich vielleicht einige der Jüngeren. Garner gab ihr Debüt als Elektra an der Seite von Ben Affleck in Daredevil von 2003, bevor sie zwei Jahre später ihr eigenes Spin-off bekam, also wird es neunzehn Jahre her sein, seit ihrem letzten Auftritt in der Rolle, wenn sie sich nächstes Jahr nach The Adam Project in Deadpool 3 wieder mit Shawn Levy und Ryan Reynolds vereint.

Dies macht auch die Gerüchte, dass Deadpool 3 ein Multiversum-Film ist, in dem mehrere Marvel-Charaktere aus den Tagen von 20th Century Fox in Disneys MCU auftauchen, noch glaubwürdiger, da wir bereits wussten, dass Hugh Jackman darin wieder Wolverine sein wird.

