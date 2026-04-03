Jennifer English hätte fast vergessen, sich für Clair Obscur: Expedition 33 zu bewerben

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Von Elden Ring bis Baldur's Gate III. Von Clair Obscur: Expedition 33 bis Tides of Annihilation. Gamer können heutzutage einfach nicht genug von Jennifer English bekommen, aber selbst als die britische Schauspielerin für ihre Darstellung der Maelle im Monsterdebüt von Sandfall Interactive mehrere Siege erzielt, zeigt sie, wie wir alle, dass sie wichtige Jobs leicht vergessen kann.

Tatsächlich verriet English im Gespräch mit Radio Times Gaming, dass sie fast nicht für die Rolle der Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 vorgesprochen hätte, einfach weil sie es vergessen hatte. Da die Rolle jedoch nur ihre Stimme erforderte, schaffte es English, um 2 Uhr morgens in ihrem Bett ein Vorsprechen zusammenzustellen.

"Ich werde es einfach um 2 Uhr morgens auf meinem Bett aufnehmen, genau das ist bei Expedition 33 passiert, weil ich es vergessen habe. Sei nicht wie ich. Ja, meistens in letzter Minute und zu spät", sagte English.

Bei anderen Jobs kann der Vorsprechprozess völlig anders sein. Manche Firmen wollen die Stimme und Motion Capture, und English erinnert sich an Zeiten, in denen sie sich von den Knien bis zum Kopf filmen musste, um eine Rolle zu bekommen. Schauspieler können auch bestimmte Szenen im Voraus oder ein paar Zeilen bekommen, um ihre Figur zu zeigen. Das klingt alles wirklich sehr komplex.