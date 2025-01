Jennifer Coolidge und Bill Murray in den Hauptrollen des Comedy-Streifens "Riff Raff"

Jennifer Coolidge wurde in den letzten Jahren zu einem Fan-Liebling, weil sie in Projekten wie The White Lotus auftrat. Während diese Dramaserie im Februar zurückkehrt, wird Coolidge voraussichtlich nicht zurückkehren (angesichts der Ereignisse am Ende von Staffel 2), aber sie wird stattdessen wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein.

An der Seite von Bill Murray und Ed Harris wird Coolidge als nächstes in Riff Raff zu sehen sein, einer Komödie, die sich um einen Ex-Kriminellen dreht, dessen Leben in Unordnung und Chaos gestürzt wird, als seine alte Familie für ein Wiedersehen in sein Leben zurückkehrt. Der Film bietet zwar eine witzige und alberne Komödie, aber auch seinen Anteil an Blutvergießen und Mord, während die Familien eine Spur von Leichen hinterlassen.

InRiff Raff werden auch Gabrielle Union und Pete Davidson zu sehen sein, während der Film unter der Regie von Dito Montiel und dem Drehbuch von John Pollono gedreht wird. Da der Film ab dem 28. Februar in die Kinos kommt, können Sie sich den Trailer und die Zusammenfassung unten ansehen.

"Vincent und seine Familie planen, einen ruhigen Silvesterabend miteinander zu verbringen, bis ihn seine lückenhafte Vergangenheit einholt und die Nacht Geheimnisse enthüllt, die sich niemand jemals vorstellen kann."