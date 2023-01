Jennifer Coolidge hätte nichts dagegen, Stifler's Mom in einem neuen American Pie zu spielen

HQ

American Pie hat eine ziemlich kultige Fangemeinde hervorgebracht und die meisten Leute scheinen ihre Lieblingszitate, Szenen und Leute aus dem Franchise zu haben. Einer der beliebtesten und denkwürdigsten Charaktere ist Stifler's Mom, gespielt von Jennifer Coolidge, die den Begriff "MILF" im Alleingang populär machte und in allen vier American Pie-Hauptfilmen auftauchte.

In letzter Zeit war Coolidge Teil der Besetzung von The White Lotus, was ihr gestern eine Golden Globe-Trophäe einbrachte, und in ihrer Dankesrede erwähnte sie die American Pie-Filme und machte sehr deutlich, dass sie etwas dagegen hätte, als Stflers Mutter zurückzukehren:

"Es gab diese Leute, die mir diese süßen kleinen Jobs gaben und es würde reichen, um mich zum nächsten zu bringen ... Die Weitz-Brüder hielten mich am Laufen, einige dieser Dinge würden wie fünf verschiedene Fortsetzungen von American Pie laufen, das habe ich bis auf die Knochen gemolken. Ich meine, ich gehe immer noch für sechs oder sieben, was immer sie wollen, weißt du?"

Es gab gelegentlich Gerüchte, dass die Besetzung von American Pie für einen anderen Film zurückkehren würde, und wenn dies jemals passieren würde (wir hoffen es sicher!), können wir erwarten, dass Stiflers Mutter ein Teil davon sein wird.