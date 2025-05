Jenni Hermoso ist der "Lüge" überdrüssig, nachdem sie erneut aus der spanischen Nationalmannschaft ausgeschlossen wurde

HQ

Montse Tomé, Trainer der spanischen Frauenfußballnationalmannschaft, gab gestern die Nominierung des Kaders für die nächste Phase der Nations League bekannt, mit zwei bemerkenswerten Abwesenheiten für die Spiele gegen Belgien und England: Misa Rodríguez und vor allem Jennifer Hermoso. Die beiden Nationalspieler und Weltmeister haben schon lange nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt, und es scheint, dass dies um ein weiteres Fenster verlängert wird.

Auf diese Nachricht folgten einige Aussagen von Tomé, die nicht gut angekommen sind: "Es gibt keine Tür, die einem Spieler verschlossen ist, ich denke, das haben wir gezeigt. Sowohl Misa als auch Jenni waren bei mir und sind im Kader. Wir legen Wert auf Leistungen innerhalb dessen, was wir brauchen."

Jenni Hermoso reagierte jedoch schnell und deutete an, dass hinter ihrer Abwesenheit Hintergedanken stecken. In einem Beitrag auf X heißt es: "Ich bin es leid, meinen Namen zwischen so viel Unwahrheit zu hören.

Die Dinge im Voraus zu sagen und so zu sagen, wie sie wirklich sind, sollte nicht so viel kosten. Sie müssen nicht um den heißen Brei herumreden, wenn Sie direkt sein können.

Es könnte sein, dass die beste Torschützin in der Geschichte von La Roja Montse Tomé wegen ihrer taktischen Ideen oder ihrer nachlassenden Leistung (sie ist 35 Jahre alt und spielt in Mexiko) nicht mag, aber es könnte auch als Bestrafung für den ehemaligen Barça-Spieler wegen der Luis Rubiales-Affäre gesehen werden, bei der Tomé es nie vermieden hat, über den ehemaligen spanischen Fußballchef zu sprechen. der Hermoso nach dem WM-Sieg 2023 ohne Zustimmung küsste.

Wir werden sehen, ob sie in den nächsten Spielen wieder in der Nationalmannschaft zum Einsatz kommt.