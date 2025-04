Jenna Ortegas Wednesday kehrt im August auf Netflix zurück

HQ

Netflix hat uns gestern mitgeteilt, dass wir heute einen ersten Blick auf die zweite Staffel von Wednesday werfen können, und genau das haben wir gerade bekommen. Der Streamer hat einen Teaser für die nächsten Episoden präsentiert, die im August und September erscheinen werden.

Die kommende Staffel wird sich wieder auf Jenna Ortegas titelgebende Protagonistin konzentrieren, aber auch einen größeren Schwerpunkt auf ihre gruseligen und verrückten Familienmitglieder legen, da nicht nur ihr Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) an der Nevermore Academy eingeschrieben ist, sondern auch Gomez (Luis Guzman) und Morticia (Catherine Zeta-Jones) eine größere Präsenz haben werden. Hinzu kommt, dass ein neues Familienmitglied eintreffen wird, mit Joanna Lumley, die ihr Debüt als Großmutter Hester Frump gibt.

Andernfalls wird Steve Buscemi als neuer Hauptdarsteller Barry Dort zu sehen sein, während Hunter Doohan als Tyler, Emma Myers als Enid, Joy Sunday als Bianci, Victor Dorobantu als Thing und Fred Armisen als Onkel Fester zurückkehren.

Über die nächsten Episoden erwähnt Co-Schöpfer Alfred Gough in einem Netflix-Tudum-Artikel: "Staffel 1 konzentrierte sich wirklich auf Wednesday, aber man hat die anderen Charaktere getroffen, sie aber nicht kennengelernt, und jetzt können wir ihre Handlungsstränge erweitern und den Umfang und die Breite der Serie erweitern."

Co-Schöpfer Miles Millar fügte hinzu: "In Staffel 2 ist nichts so, wie es scheint. Wednesday geht in diese Staffel und denkt, sie kenne Nevermore. Es ist das erste Mal, dass sie freiwillig an eine Schule zurückkehrt. Aber sobald sie zurückkommt, passiert nichts, was sie erwartet. Sie denkt, dass sie die Kontrolle haben wird, dass sie weiß, wo all die Leichen begraben sind, und das tut sie nicht."

Wednesday wird in zwei Teilen debütieren, von denen der erste am 6. August und der zweite einen Monat später am 3. September erscheint. Schaut euch unten den Trailer für die kommende Staffel an.