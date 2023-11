Jenna Ortega wird nicht für Scream 7 zurückkehren

HQ

Jenna Ortega ist derzeit einer der größten aufstrebenden Stars Hollywoods, und so war es ein wenig überraschend, dass sie entschied, dass sie nicht für den siebten Film der Scream-Franchise zurückkehren würde, nachdem sie in Scream VI so viel Eindruck hinterlassen hatte.

Wie Variety berichtet, war Ortegas Rückkehr aufgrund von Terminkonflikten mit Wednesday Staffel 2 nicht garantiert. Während einige glauben, dass Ortega das Projekt nach der Entlassung ihres Co-Stars Melissa Barrera aufgrund pro-palästinensischer Kommentare in den sozialen Medien verlassen hat, scheint es, dass es sich bei den Ausstiegen größtenteils um separate Fälle handelt.

Schon jetzt scheint es, als gäbe es eine Menge Gerangel, um den nächsten Scream-Film auf die Beine zu stellen. Die Autoren arbeiten nun an einem neuen Entwurf, den sie den Filmemachern präsentieren wollen, wobei der Film neue Protagonisten braucht.

Wer sollte deiner Meinung nach im nächsten Scream-Film mitspielen?