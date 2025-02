Jenna Ortega spielt neben The Weeknd in "Hurry Up Tomorrow"

Die erste große Schauspielrolle von The Weeknd wurde von viel Kritik umgeben, da The Idol bei ihrem Debüt eine der polarisierendsten Serien der jüngeren Vergangenheit war. Zweifellos wird der Musiker im Mai nach einer viel besseren Rezeption seiner schauspielerischen Fähigkeiten suchen, wenn der Film Hurry Up Tomorrow debütiert und Abel "The Weeknd" Tesfaye in der Hauptrolle zeigt.

Dieser Film dreht sich um einen Musiker, der von The Weeknd gespielt wird, als er sich verliert und außer Kontrolle gerät, nachdem er einen Fremden kennengelernt hat. Der Musiker leidet zudem unter Schlaflosigkeit, was in Kombination mit den verdrehten Gewohnheiten des Fremden dazu führt, dass er bald beginnt, die Grundlagen seiner Existenz in Frage zu stellen.

Hurry Up Tomorrow zeigt auch Jenna Ortega als Fremden und sieht auch Barry Keoghan zu sehen. Unter der Regie von Trey Edward Shults kommt der Film ab dem 16. Mai in die Kinos, und Sie können den Trailer und die offizielle Zusammenfassung unten sehen.

"Ein Musiker, der von Schlaflosigkeit geplagt wird, wird in eine Odyssee mit einem Fremden hineingezogen, der beginnt, den Kern seiner Existenz zu enträtseln."