Jenna Ortega möchte in einem Gremlins Film mitspielen

Wednesday und Beetlejuice Beetlejuice-Star Jenna Ortega möchte sich an einem anderen klassischen Franchise beteiligen, nämlich Gremlins. In einer Rede auf der SXSW sagte Ortega kürzlich, dass sie bereit wäre, an dem Franchise zu arbeiten, und bat sogar um einen Anruf.

Im Gespräch mit IMDB wurde Ortega zunächst gefragt, welches Fabelwesen sie gerne in der realen Welt sehen würde. Sie hatte Mühe, irgendetwas zu finden, das ihr Interesse weckte, gab aber zu, dass sie als Kind Gremlins liebte, was ihr dann die Tür öffnete, zu erwähnen, dass sie gerne in einem Film mitspielen würde.

"Gremlins 3? 4? Ich weiß es nicht. Rufen Sie mich an! ", sagte sie. Ortegas nächstes Projekt, das veröffentlicht wird, ist Death of a Unicorn, in dem sie an der Seite von Paul Rudd in einer verrückten Horrorkomödie von A24 zu sehen ist. Wednesday Staffel 2 soll ebenfalls in diesem Jahr veröffentlicht werden, da Ortega ihre gruselige Medienserie fortsetzt.