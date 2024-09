Jenna Ortega fordert mehr Frauenführungen in Film-Franchises

HQ

Jenna Ortega wünscht sich mehr von Frauen geführte Franchises in den Filmen. Anstatt nur ein bestehendes Franchise mit einer geschlechtervertauschten Hauptfigur zu sehen, wie wir es bei Doctor Who gesehen haben und Gerüchte über James Bond gehört haben, will Ortega stattdessen mutige neue Schritte nach vorne.

In einem Interview mit MTV über Beetlejuice Beetlejuice sprach Ortega ein wenig darüber, dass man heutzutage mehr weibliche Hauptrollen in Filmen sehen kann. "Ich finde es toll, dass es heutzutage viel mehr weibliche Hauptrollen gibt, ich denke, das ist etwas ganz Besonderes. Aber wir sollten unsere eigenen haben. Ich mag es nicht, wenn es wie ein Spin-off ist - ich will es nicht wie 'Jamie Bond' sehen. Weißt du? Ich will einen weiteren Badass sehen", sagte sie.

Ortega selbst führt die TV-Show Wednesday für Netflix und wird oft als einer der aufstrebenden Stars der heutigen Zeit angesehen. Mit dem Erfolg von Barbie ist auch klar, dass von Frauen geführte Franchises Hollywood viel Geld einbringen könnten, also werden wir in Zukunft vielleicht mehr sehen.