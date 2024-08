Jenna Ortega erzählt, wie sie von Beetlejuice Beetlejuice erfahren hat

HQ

In der TODAY -Show verriet Jenna Ortega einige Informationen darüber, wie sie in die kommende Beetlejuice Beetlejuice involviert wurde und was sie dazu veranlasst hat, so viele Horrorrollen im Allgemeinen zu verfolgen.

Mit einer Menge von Fans, die das Interview von außerhalb des Studios verfolgten, um einen Blick auf den Star zu erhaschen, erinnerte sie sich daran, wie sie die Rolle bekam.

Ortega sagte: "Es war ein sofortiges Ja. Es gab Druck, es gab vielleicht fünf Minuten Zögern, aber Tim (Burton) hat mich wirklich überrascht, als er mir die Neuigkeiten erzählte. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte.

"Er gab mir das Drehbuch, ich hielt am Straßenrand an und las es so schnell wie möglich. Also rief ich innerhalb von zwei Stunden mein Team an und sagte: 'Ich kann Ihnen nicht sagen, worum es geht, aber ich muss wissen, dass ich einen anderen Job mit Tim mache'."

Ortega schwärmte von ihren Co-Stars: "Ich hätte nie gedacht, dass ich in der Lage sein würde, mit Michael Keaton und Monica Bellucci, Winona Ryder - all diesen unglaublichen Menschen - Willem Dafoe zu arbeiten.

"Es war unglaublich, mit ihnen in einem so besonderen Job wie Beetlejuice und so inspirierend und erfinderisch wie Beetlejuice zu sein, Michael (Keaton) als Beetlejuice persönlich zu sehen, es war unglaublich."

Sie erzählte auch mehr über ihren Weg zum Horrorstar: "Als ich jünger war, hatte ich vor allem Angst - vor dem Dunklen, ich hatte Angst vor Beetlejuice, ich liebte die gremlins, aber ich hasste sie gleichzeitig - also war ich immer sehr verwirrt.

"Aber als ich älter wurde, wurde mir klar, dass Aufregung dasselbe ist wie Angst, also ist es so, dass ich, wenn ich Angst habe, mir einfach sagen kann, dass ich aufgeregt bin. Und man kann das Gleiche umgekehrt machen, aber ich versuche einfach, es woanders zu platzieren, weil ich es hasste, die ganze Zeit Angst zu haben."

Ortega fuhr fort, darüber zu sprechen, wie ihre Familie, insbesondere ihre Mutter, ihre Karriere unterstützt und ihr geholfen hat, sie auf dem Boden zu halten. Beetlejuice Beetlejuice startet am 6. September in den Kinos.