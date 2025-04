Jenna Ortega erklärt, warum sie das Scream-Franchise verlassen hat

Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Melissa Barbera, Star der neu gestarteten Scream-Filme, das Franchise verlassen wird. Dies geschah nicht lange, nachdem die Schauspielerin bestimmte Bemerkungen über den Krieg zwischen Israel und der Hamas auf Instagram gepostet hatte.

Einen Tag später wurde auch bekannt, dass Ortega das Franchise verlassen wird. In einem neuen Interview mit The Cut sprach sie darüber, was sie dazu bewogen hat, die Band zu verlassen. "Es hatte nichts mit Bezahlung oder Terminplanung zu tun", sagte sie. "Das Melissa-Zeug passierte, und es fiel alles irgendwie auseinander. Wenn Scream VII nicht mit diesem Team von Regisseuren und den Leuten sein würde, in die ich mich verliebt habe, dann schien es damals nicht der richtige Schritt für mich in meiner Karriere zu sein."

Barrera und Ortega spielten die Carpenter-Schwestern in der Scream-Franchise und es wurde zunächst angenommen, dass sie Teil von Scream 7 sein würden. Nun scheint es jedoch so, als würde der neue Film das Franchise stattdessen zu seinen ursprünglichen Wurzeln zurückführen und sogar wieder mit Matthew Lillard in der Hauptrolle spielen.