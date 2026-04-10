Jemand hat Mac OS X auf einer Nintendo Wii zum Laufen gebracht.

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Die Nintendo Wii drehte sich nie wirklich um Macht. Als es 2006 auf den Stapel ging, waren Microsoft und Sony mit Xbox 360 und PS3 aktiv und setzten HD-Grafik und rohe Leistung voran. Nintendo ging ganz andersherum: eine bescheidene weiße Box mit 729 MHz und 88 MB RAM – Spezifikationen, die damals schon bescheiden wirkten.

Stattdessen gab es Bewegungssteuerung, einen genialen Preis und dass deine Großmutter es wirklich zu Weihnachten spielen wollte. All das macht es zu einem ziemlich unwahrscheinlichen Kandidaten für ein Desktop-Betriebssystem. Und doch...

Entwickler Bryan Keller hat kürzlich Mac OS X 10.0 Cheetah (Apples allererste OS X-Version aus dem Jahr 2001) tatsächlich auf einer Wii starten lassen. Nicht emuliert. Läuft auf der Hardware selbst. Der Grund, warum er es überhaupt für einen Versuch wert hielt, ist, dass die Wii einen PowerPC 750CL-Prozessor verwendet, ein neuerer Verwandter derselben Chipfamilie, die Apple auch in den alten G3 iMacs und iBooks verwendet hat. Im Grunde dieselbe DNA, aber eine andere Generation.

Dorthin zu gelangen war alles andere als einfach. Er schrieb einen eigenen Bootloader, patchte den OS-X-Kernel, baute Treiber, damit das System von der Wii-SD-Karte lesen konnte, behob eine Farbunstimmigkeit zwischen dem Videoausgang der Wii und dem Grafikcode von OS X und suchte 25 Jahre alten USB-Treiber-Quellcode auf IRC, nur um Tastatur und Maus zum Laufen zu bringen.

Er war so tief darin vertieft, dass er die Wii in sein Gepäck packte und sie mit nach Hawaii in den Urlaub nahm, sagt er. Das Ergebnis: eine voll bootfähige Mac OS X-Installation auf einer Nintendo Wii mit funktionierender Tastatur und Maus. Er hat außerdem einen vollständigen Walkthrough auf seinem Blog geteilt, und falls du mutig bist: Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar.