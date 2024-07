Jemand hat die Eröffnung von Deadpool und Wolverine mit Actionfiguren nachgebaut

HQ

Wenn Sie zu den vielen gehören, die während des enormen Eröffnungswochenendes in die Kinos strömten, um Deadpool and Wolverine zu sehen, kennen Sie wahrscheinlich die Eröffnungssequenz des Films, in der die Merc with a Mouth zu einem zertifizierten Banger von *NSYNC tanzten. Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie diese Szene noch nicht gesehen haben, von hier aus aufhören zu lesen und sich zuerst den Film ansehen!

Die verrückte Szene, in der Deadpool TVA-Schädel mit dem Schädel von Wolverine zertrümmert, wurde bereits ausschließlich mit Actionfiguren nachgestellt. Es ist das Talent Lethal Collector, das dieses hervorragende Stop-Motion-Video zusammengestellt hat, alles zur Melodie von Bye Bye Bye.

Es ist so gut gemacht, dass es schwer ist, eine bessere Version auszuwählen, auch wenn beide absolut fantastische Möglichkeiten sind, Deadpool in die Marvel Cinematic Universe zu bringen.

Schauen Sie sich den Clip hier an.