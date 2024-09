Jemand hat den A Minecraft Movie Trailer animiert

HQ

Einer der größten Diskurse der letzten Woche drehte sich um den A Minecraft Movie -Trailer, als nach seiner Ankunft eine Menge Frustration im Internet ausbrach und viele verärgert darüber waren, dass der Film Live-Action und nicht animiert war. Nun hat es sich jemand zur Aufgabe gemacht, den Trailer zu animieren, um zu zeigen, was hätte sein können.

Es ist Alumio, der sich der Aufgabe unterzogen hat, den Trailer so zu animieren, dass er der Art Direction ähnelt, für die Minecraft eher steht. Es fühlt sich definitiv authentischer für das Spiel an, und zweifellos ist dies auch ein großartiger Teaser und ein Beispiel dafür, was auf uns zukommt, wenn die animierte Netflix-TV-Serie ihr Debüt feiert.

Was bevorzugen Sie, die Live-Action- oder die Animationsversion?