Jemand hat Chewbaccas originale Bowcaster am Wochenende bei einer Auktion für fast 600.000 Pfund gekauft

Film-Memorabilien können unglaublich teuer sein, vor allem die ikonischen Gegenstände aus zeitlosen Filmen. Dies wurde erneut bei einer von Propstore veranstalteten Filmauktion in Aktion gezeigt, bei der fast 1.300 Artikel aus einer Vielzahl beliebter Filme und Serien angeboten wurden.

Das teuerste Los ging schließlich an einen Gegenstand aus Star Wars: Episode IV - A New Hope, wobei es sich um das Original Bowcaster handelte, das von Peter Mayhews Chewbacca im Film geführt wurde. Der Artikel wurde für 768.600 $ (593.985 £) verkauft, was alles andere Angebot deutlich übertraf. Das zweitteuerste Los ging an einen anderen A New Hope -Gegenstand, genauer gesagt an einen der Medals of Yavin, der an Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca und den Rest der Bande nach ihren Death Star -Zerstörungsbemühungen übergeben wurde. Dieser Artikel wurde für 370.000 $ verkauft.

Ansonsten enthielt die Auktion auch Requisiten aus dem Original Ghostbusters, Superman III, Conan the Barbarian, 300, Batman Returns, The Fifth Element, The Evil Dead, Grease, Harry Potter, Top Gun, Inglourious Basterds und mehr.

