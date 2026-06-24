Jemaine Clement bestätigt, dass eine What We Do In The Shadows Fortsetzung in Arbeit ist

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What We Do In The Shadows hat Regisseur Taika Waititi wirklich bekannt gemacht, aber alle Beteiligten galten nach der Veröffentlichung des erfolgreichen Vampir-Mockumentarys als vielversprechender Star. Daraus entstand eine äußerst erfolgreiche Spin-off-Serie mit Matt Berry, Natasia Demetriou, Kayvan Novak und Mark Proksch in den Hauptrollen. Aber jetzt scheint es, als wolle einer der Hauptdarsteller des Films, Jemaine Clement, sehen, wie der Film wieder dorthin zurückkehrt, wo er angefangen hat.

Im Gespräch mit Nexus Point News wurde Clement nach dem Potenzial einer Zeichentrickserie gefragt, um die Figuren zu erforschen, die er im Original von 2014 zum Leben erweckt (oder zum Tod erweckte). "Ich habe mit einer Firma darüber gesprochen. Sie wollten eine animierte What We Do In The Shadows machen, aber ich habe das Gefühl, meine Arbeit mit FX war diese eine Serie, und ich glaube, wir haben unsere Beziehung zu FX beendet. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt weitermachen", sagte Clement.

Das mag die Träume der Menschen zerstört haben, die mehr WWDITS wollten, aber dann enthüllte Clement, dass nicht alle Hoffnung verloren ist. "Wir schreiben einen weiteren What We Do In The Shadows Film, wie eine Fortsetzung des Films", verriet er.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Fortsetzung derzeit noch ganz am Anfang steckt, aber sie wird sicher die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen, während die Arbeit daran weitergeht. Die TV-Serie ist vielleicht das, was die Leute heutzutage eher kennen, aber der Originalfilm fühlt sich immer noch wie ein klassischer Mockumentary an, und wir würden gerne unsere alten Freunde Vladislav, Viago, Petyr und Stu wieder treffen.