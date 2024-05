Jeffrey Wright wird seine Rolle als Isaac in der HBO-Serie The Last of Us wieder aufnehmen

HQ

HBO hat bestätigt, dass ein weiterer The Last of Us -Veteran in HBOs Adaption der gefeierten Videospielserie von Naughty Dog auftreten wird.

Nachdem Troy Baker und Ashley Johnson in der Live-Action-Serie in kleineren Rollen und nicht als Joel bzw. Ellie aufgetreten sind, wird Jeffrey Wright die Ehre zuteil, die Figur des Isaac aus The Last of Us: Part II weiter zum Leben zu erwecken. Dies wurde von HBO über die sozialen Kanäle von Max bestätigt.

Die zweite Staffel von The Last of Us befindet sich derzeit in Produktion, die Dreharbeiten finden in Vancouver, Kanada, statt. Wir erwarten, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erscheinen wird, obwohl der Streamer noch kein genaues Datum festgelegt hat.