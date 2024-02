Jeffrey Wright könnte als Isaac in The Last of Us Staffel 2 zurückkehren

HQ

Jeffrey Wright gab eine hervorragende Leistung als bedrohlicher Anführer der WLF in The Last of Us: Part II, und obwohl wir vielleicht für einige Zeit kein weiteres Videospiel von Naughty Dog bekommen, das in diesem Universum spielt, werden wir nächstes Jahr Staffel 2 der erfolgreichen TV-Serie bekommen.

Im Gespräch mit Total Film (via GamesRadar) wurde Wright zu den Gerüchten befragt, dass er als Isaac für die HBO-Serie zurückkehren könnte. "Alles ist möglich. Wir werden sehen", sagte Wright, was ungefähr so kryptisch ist, wie wir es erwarten würden.

Wrights Rückkehr wäre eine der wenigen großen Rollen von The Last of Us-Spielen in der Live-Action-Serie. Zum größten Teil hat HBO Schauspieler aus den Spielen gezeigt, aber sie kleinere Rollen besetzen lassen.

Willst du Jeffrey Wright wieder als Isaac sehen?