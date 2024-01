Jeffrey Wright hat noch kein Skript für The Batman Part II gesehen

The Batman Part II soll nächstes Jahr erscheinen, aber es scheint, dass das Drehbuch noch nicht einmal ganz fertig ist. Der Schauspieler, der Jim Gordon spielt, Jeffrey Wright, sagt, dass er das Drehbuch noch nicht gesehen hat.

"Sie haben zu diesem Zeitpunkt genauso viel von einem Drehbuch gesehen wie ich", sagte er ET. "Ich will nicht voreilig sein. Ich will einfach weitermachen."

"Es ist klar, dass ich am Ende des Films, des ersten Films, Lieutenant Gordon bin, also könnten wir in den Rängen aufsteigen, nehme ich an, aber ich habe noch nichts gesehen", fuhr er fort. "Ich bin geduldig, lasse [Regisseur] Matt Reeves sein Ding machen - was magisch und wunderbar sein wird - und freue mich darauf, wieder einzutauchen, wenn die Zeit gekommen ist."

Es ist noch viel Zeit, bis wir The Batman Part II sehen sollen, also machen wir uns keine Sorgen, dass das Skript noch nicht veröffentlicht wird. Solange Matt Reeves sich Zeit lässt, sind wir sicher, dass es ein weiterer Comic-Hit wird.