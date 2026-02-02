Jeffrey Epstein wurde 2013 von Xbox Live gesperrt

HQ

Natürlich gab es in den Medien viel Gespräch über die sogenannten "Epstein Files", die von der US-Regierung in Chargen veröffentlicht wurden und Personen aufdecken, die verschiedene Formen von Kontakt mit Jeffrey Epstein hatten, einer Person, die sowohl des Menschenhandels als auch des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird (er starb 2019, im selben Jahr seiner Verhaftung).

Im Zusammenhang mit den zuletzt veröffentlichten Dokumenten wurde nun bekannt, dass die Spieleindustrie auf verschiedene Weise in sein Geschäft involviert ist – etwas, das The Verge-Redakteur Tom Warren nun unter Microsoft einschließt – wenn auch nicht auf skandalöse Weise, ganz im Gegenteil. Über Bluesky enthüllt Warren, dass Microsoft Epstein tatsächlich 2013 wegen "Belästigung, Drohungen und/oder Missbrauch anderer Spieler" von Xbox Live gesperrt hat, was ebenfalls als "schwerwiegend, wiederholt und/oder übermäßig" beschrieben wird.

Der Grund war jedoch nicht unbedingt, dass Epstein sich online wie ein Abschaum verhielt (das tat er meistens im echten Leben), sondern vielmehr "die Politik der Partnerschaft des New Yorker Generalstaatsanwalts mit Microsoft und anderen Spielefirmen, registrierte Sexualstraftäter in New York von Online-Gaming-Diensten zu entfernen." Gaming-Dienste wurden oft beschuldigt, Grooming zu ermöglichen, Es besteht also kein Zweifel, dass dies die richtige Entscheidung von Microsoft war.