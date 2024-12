Jeffrey Dean Morgan spricht über seine Rolle in "Bloody Axe Wound" und warum er die Hauptrolle nicht wollte

HQ

Jeffrey Dean Morgan, bekannt für seine Rollen in The Walking Dead und The Boys, ist in einer Nebenrolle in der Horrorkomödie Bloody Axe Wound auf die große Leinwand zurückgekehrt. In einem Interview mit Screen Rant verriet Morgan, dass er sich entschieden hat, die Hauptrolle als Roger Bladecut, einen Serienmörder-Vater, nicht zu übernehmen, obwohl er ursprünglich für die Rolle in Betracht gezogen wurde. Morgan, der den Film auch zusammen mit seiner Frau Hilarie Burton produzierte, war der Meinung, dass die Übernahme sowohl der Hauptrolle als auch der Produktionsaufgaben zu einem Interessenkonflikt führen könnte.

Stattdessen ging die Rolle an Billy Burke, den Morgan und Burton für perfekt für die Figur hielten. Laut Burton war Burke sofort begeistert, nachdem er den Film gesehen hatte, und bot an, die Rolle zu übernehmen. Seine Darstellung als Roger Bladecut erntet bereits Lob, und Morgan gibt zu, dass niemand sie besser hätte spielen können.

Zusätzlich zu seiner Arbeit an Bloody Axe Wound wird Morgan in der zweiten Staffel von The Walking Dead: Dead City, die 2025 Premiere feiert, als Negan zurückkehren. Der Teaser lässt die Fans fragen, ob sein Charakter zu seinen dunkleren Wurzeln zurückkehren wird.

Freust du dich darauf, Jeffrey Dean Morgan in Bloody Axe Wound zu sehen?