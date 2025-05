Jeffrey Dean Morgan hätte Flashpoint Batman gespielt

Obwohl Zack Snyders eigene Version des Justice League von den Zuschauern gefeiert wurde, reichte das nicht aus, um ihm zu ermöglichen, wieder das Ruder zu übernehmen und die Zukunft der DC-Helden auf der großen Leinwand zu steuern. Wie wir alle wissen, sind James Gunn und Peter Safran derzeit am Ruder, aber wenn Snyder weiterhin einen großen Einfluss auf das inzwischen nicht mehr existierende Filmuniversum gehabt hätte, hätte Jeffrey Dean Morgan eine größere Rolle gespielt.

Jeffrey Dean Morgan hatte zu Beginn von Batman v Superman: Dawn of Justice eine sehr kleine Rolle als Thomas Wayne, aber es gab Pläne, diese Rolle zu erweitern. In einem Interview mit Den of Geek sagte er, dass Snyder wollte, dass er irgendwann Flashpoint Batman spielt. In dieser alternativen Version ist es Bruce, der ermordet wird, während Thomas und Martha überleben, wobei Bruces Tod Martha in den Wahnsinn treibt und Thomas zu einem noch gewalttätigeren und skrupelloseren Batman wird, der von Rache getrieben ist.