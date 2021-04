Jeff Kaplan verlässt Blizzard nach 19 Jahren

You're watching Werben

Vermutlich kennt die große Mehrheit derjenigen, die Overwatch gespielt oder Videos mit Entwicklerkommentaren zum Spiel gesehen haben, den Chefentwickler Jeff Kaplan. Er ist seit Jahren das menschliche Gesicht des Spiels und arbeitet seit 19 Jahren im Unternehmen.

Blizzard gab am Abend jedoch überraschend bekannt, dass Kaplan die Firma verlassen hat. Wir kennen den Grund für diese Entscheidung nicht, doch uns wird versichert, dass laufende Projekte in besten Händen seien. Aaron Keller wird in Zukunft als Game Director von Overwatch 2 auftreten, er verspricht bald neue Informationen zum Stand der Produktion zu liefern. Was Jeff in Zukunft anstellt, wissen wir leider noch nicht.