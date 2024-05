Jeff Grupp: "Perfect Dark ist in einem sehr schwierigen Zustand"

HQ

Im Jahr 2018 startete Microsoft das Studio The Initiative. Die Idee war, dass es sich um einen prestigeträchtigen Entwickler handeln würde, der von Darrell Gallagher geleitet wird, dem Mann, der Tomb Raider 2013 neu aufgelegt hat.

Die Realität ist jedoch, dass das Studio kein einziges Spiel veröffentlicht hat. Im Jahr 2020 wurde bekannt gegeben, dass sie an einem neuen Perfect Dark arbeiten, aber mehrere große Namen sind seitdem ausgestiegen und Crystal Dynamics ist als Partner eingesprungen, um das Spiel im Jahr 2021 fertigzustellen.

Und bisher haben wir noch kein Lebenszeichen gehört, und vielleicht wird es noch eine Weile dauern, bis wir etwas sehen. Der bekannte und glaubwürdige Journalist Jeff Grubb sagt im neuesten Giant Bombcast (via Neogaf), dass Perfect Dark wahrscheinlich noch einen langen Weg vor sich hat, bevor es veröffentlicht werden kann:

"Die Folgen davon (die heutigen Entlassungen) sind immer häufiger zu hören... Ich höre seit Jahren, dass Perfect Dark in einem rauen Zustand ist, klingt so, als wäre es in einem sehr rauen Zustand.

Und es klingt nicht so, als ob es seitdem (seit der Ankündigung) wirklich zusammengekommen ist und als ob Crystal Dynamics an Bord kommt, um dabei zu helfen."

Im vergangenen Juni sagte der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, dass wir innerhalb von 18 Monaten mit Perfect Dark rechnen sollten, also spätestens bis Dezember dieses Jahres. Aber wenn Grubb Recht hat, scheint dies unwahrscheinlich und die Frage ist, wie lange Microsoft mit diesem scheinbar sehr teuren Projekt geduldig sein wird.