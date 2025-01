Jeff Daniels würde gerne Dumm & Dümmer 3 drehen

HQ

Nur wenige würden behaupten, dass Dumb & Dumber von 1994 eine der lustigsten Komödien aller Zeiten ist, mit Jim Carrey und Jeff Daniels, die den kollektiven IQ aller auf einen neuen Tiefstand bringen.

20 Jahre später folgte auf den Film Dumb & Dumber 2, der ebenfalls ein großer Erfolg war, obwohl sich die meisten Leute einig zu sein schienen, dass er nicht ganz mit dem Original mithalten konnte. Seitdem haben wir nichts mehr von der Filmreihe gehört, aber als Jeff Daniels kürzlich Jimmy Fallons The Tonight Show besuchte, gab er eine Botschaft mit sich, die zumindest etwas Hoffnung macht.

Auf die Frage, ob er in Betracht ziehen würde, einen dritten Film zu machen, sagte er:

"Jim und die Farelly-Brüder sind großartige Menschen, mit denen man zusammen sein kann. Ich werde am Montag da sein."

Jim Carrey sagt, er habe sich aus Hollywood zurückgezogen, ist aber dafür bekannt, dass er den Robotnik in den FilmenSonic the Hedgehog spielt, eine Rolle, für die er weithin gelobt wurde. Es wird gemunkelt, dass er auch im kommenden vierten Film mitspielen wird, aber ob er auch in die Rolle des Lloyd Christmas zurückkehren möchte, bleibt abzuwarten.