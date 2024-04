Jeff Bridges kehrt für Tron: Ares zurück

Jeff Bridges ist im Laufe seiner Karriere für viele Rollen bekannt. Für mich wird er immer in erster Linie der Dude sein, aber es ist schwer zu leugnen, dass eine seiner berühmtesten, wenn nicht sogar seine berühmteste Rolle von Tron kommt.

Das Franchise war nicht immer herausragend, aber es scheint, dass Disney wieder Interesse daran hat. Tron: Ares soll nächstes Jahr veröffentlicht werden, und jetzt wissen wir, dass Bridges ein Teil davon sein wird. Im Podcast "Film Comment " verriet er, dass er diese Woche ein paar Sachen drehen wird.

"Ich mache mich diesen Samstag auf den Weg, um eine Rolle im dritten Teil der 'Tron'-Geschichte zu spielen. Darauf freue ich mich", sagte er. "Jared Leto ist der Star dieses dritten Albums, und ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu arbeiten, und ich habe seine Arbeit bewundert."

Bridges ist begeistert von der neuen Technologie, die sie verwenden werden, und als er sich an seine Zeit in Tron: Legacy erinnerte, klang er nicht allzu beeindruckt. "Als ich 'Tron 2' und 'Tron Legacy' gemacht habe, mussten wir all diese Punkte auf unser Gesicht setzen und all diese Dinge", begann er. "Und das ist alles passé. Ich musste mich selbst als jungen Kerl oder als eine andere Figur sehen, aber derselbe Typ, aber es sollte digital erstellt werden. Ich glaube, es war ein De-Aging, aber ich mochte nicht, wie ich darin aussah; Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr wie Bill Maher aussah als ich selbst. Es war irgendwie bizarr."