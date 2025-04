Jeff Bridges: Big Lebowskis Donny war eine Halluzination

HQ

Eine langjährige Theorie unter Fans von The Big Lebowski ist, dass Donny, gespielt von Steve Buscemi, nur eine Halluzination ist, die von Walter geschaffen wurde. Es ist eine Theorie, der The Dude selbst, Jeff Bridges, zustimmt – etwas, das er kürzlich in einem Interview diskutierte. Laut Bridges ist Donny ein Produkt von Walters Fantasie, eine Halluzination, die wahrscheinlich von seiner PTBS herrührt.

Bridges weist ausdrücklich darauf hin, dass seine eigene Figur, der Dude, fast nie direkt mit Donny interagiert, mit Ausnahme eines Moments, in dem er "Danke, Donnie" sagt, was Bridges glaubt, dass es so interpretiert werden kann, dass er mit Walters Wahnvorstellung spielt.

"Er ist ein Hirngespinst von Walter... Und die letzten paar Male, als ich den Film gesehen habe, habe ich dieses Thema gespielt und es funktioniert irgendwie, Mann. Denn der Dude erkennt Donnie nie – nur ein einziges Mal an. Und dann sagt er: 'Danke, Donnie.' Aber das ist nur, um Walter die Hacken zu zerbrechen. Er weiß, dass sein Freund diese Halluzination hat, diesen PTBS-Kumpel, und er liebt seinen Freund."

Aber was ist mit Donnys Todesszene? Um dies zu erklären, schlägt Bridges einen hypothetischen Moment vor, in dem der Dude, der sich Walters zerbrechlicher psychischer Verfassung voll bewusst ist, einen Bestattungsunternehmer besucht und ihn bittet, eine Kaffeedose mit Asche zu füllen.

"Er sagte: 'Schau, ich habe einen Freund, der geistig behindert ist. Er ist dabei, diesen Geist in seinem Kopf einzuschlafen. Ich gebe dir 50 Dollar...'"

Bridges bietet sogar noch ein paar weitere Beispiele an, die die Idee unterstützen könnten, dass Donny nur ein Hirngespinst von Walter ist – eine Theorie, die definitiv faszinierend ist. Dennoch werfen einige Szenen, in denen Donny während der Bowlingspiele mit anderen Menschen interagiert, Fragen über die Gültigkeit der Theorie auf.

Was denkst du?

Ist Donny nur ein Hirngespinst von Walter?

