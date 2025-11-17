Jeff Bezos wird das KI-Startup in seiner ersten operativen Rolle seit Amazon gemeinsam leiten

HQ

Jeff Bezos wird eine aktive Führungsrolle als Co-CEO eines neuen künstlichen Intelligenz-Startups namens Project Prometheus übernehmen, berichtete die New York Times am Montag (über Reuters). Das Unternehmen konzentriert sich auf KI-Anwendungen in der Technik und Fertigung, darunter Computer, Automobile und Raumfahrzeuge. Mit einer Finanzierung von 6,2 Milliarden US-Dollar gehört Project Prometheus zu den am besten finanzierten Frühphasen-Start-ups weltweit.

Dies ist Bezos' erste formelle operative Position seit seinem Rücktritt als Amazon-CEO im Juli 2021. Sein Co-CEO wird Vik Bajaj sein, ein Physiker und Chemiker, der zuvor mit Google-Mitbegründer Sergey Brin in der "Moonshot Factory" (X) zusammengearbeitet hat. Project Prometheus hat bereits fast 100 Mitarbeiter eingestellt, darunter Forscher von OpenAI, DeepMind und Meta.

Bezos tritt in einen äußerst wettbewerbsintensiven KI-Markt ein, der von Unternehmen wie OpenAI, Meta und Google sowie zahlreichen aufstrebenden Start-ups dominiert wird. Das Unternehmen möchte modernste KI nutzen, um Innovationen in Hardware und Fertigungsprozessen zu beschleunigen.