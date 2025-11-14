Jeff Bezos' Blue Origin landet zum ersten Mal die größte wiederverwendbare Rakete und fordert Musk heraus

HQ

Blue Origin hat den Booster seiner größten Rakete, New Glenn, erfolgreich gelandet, was einen großen Erfolg für das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos darstellt. Die 98-Meter-Rakete startete von Cape Canaveral, Florida, mit der Escapade-Mission der NASA und einem Viasat-Satellitenterminal, bevor sie sicher zu einem Lastkahn im Atlantik zurückkehrte.

Der Start erfolgt einige Monate später als geplant und fast ein Jahr nach dem Erstflug von Blue Origin nach New Glenn. Die Mission demonstriert die wachsende Leistungsfähigkeit von Blue Origin in der wiederverwendbaren Raketentechnologie, einem Bereich, in dem der Konkurrent SpaceX bereits über 500 Booster-Landungen absolviert hat.

Meilenstein für Gewerbeflächen

Der zweite Flug von New Glenn brachte wichtige Forschungsraumschiffe zum Mars und unterstreicht den Vorstoß von Blue Origin, mit SpaceX auf dem Markt für kommerzielle Starts zu konkurrieren. Obwohl die Nutzlastkapazität der Rakete mit 45 Tonnen kleiner ist als die des Starship von SpaceX, stellt der Start einen wichtigen Schritt dar, um milliardenschwere Verträge mit Amazon und der US-Regierung abzuschließen.

Seit seinem Amtsantritt als CEO im Jahr 2023 hat die Führungskraft von Blue Origin Entlassungen und einen kulturellen Wandel hin zu mehr Risikobereitschaft beaufsichtigt. Experten werten die erfolgreiche Landung in New Glenn als Zeichen dafür, dass das Unternehmen seine Startfrequenz beschleunigen und seine Position auf dem globalen Raumfahrtmarkt stärken kann, einschließlich der Artemis-Mondmission der NASA und des Leo-Satellitenprogramms von Amazon.