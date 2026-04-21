Jeff Bezos' Blue Origin aus dem All geerdet

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In letzter Zeit läuft es im Weltraum nicht gerade zu Amazon-Gründer Jeff Bezos, denn der Start der riesigen New-Glenn-Rakete hat nach dem Start Probleme bekommen. Obwohl die wiederverwendbare Raketenstufe wie geplant auf einer Plattform im Atlantik landete, verlief die geplante Satellitenaussetzung nicht so gut. Es landete zu nah an der Erde, wird daher unbrauchbar sein und wird voraussichtlich verglühen.

Infolgedessen hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde (FAA) nun Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin gegroundet, und sie müssen nun untersuchen, was schiefgelaufen ist, berichtet Yahoo. Bis dieses Problem identifiziert und gelöst ist, können sie ihren eigenen Internetdienst, Leo, der von Satelliten abhängig ist, nicht aufrechterhalten und verbessern, und nun wird erwartet, dass sie Elon Musks Konkurrentenunternehmen SpaceX um den Start neuer Satelliten bitten.