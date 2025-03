Jeep wird in diesem Frühjahr die nächste Generation des Compass vorstellen

HQ

Jeep hat angekündigt, wann wir mit der nächsten Generation des Modells Compass rechnen können. Das Auto wird in diesem Frühjahr auf einer Veranstaltung in Europa vorgestellt, und uns wurde gesagt, dass dies im Stellantis-Werk in Melfi, Italien, beginnen wird, wenn es in die Serienproduktion geht.

In Bezug auf das, was diesesCompass neue Modell der Öffentlichkeit bieten wird, merkt Jeep an: "Der neue Jeep Compass wird eine erweiterte Antriebsstrangpalette bieten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben der Kunden gerecht zu werden: e-Hybrid, e-Hybrid Plug-in und vollelektrische Optionen, wobei Allradantrieb für ausgewählte Modelle verfügbar ist. Unabhängig von der Wahl des Antriebsstrangs bietet der Jeep Compass Möglichkeiten mit erschwinglichen Jeep-Funktionen, erstklassiger Leistung und modernster Technologie."

Das genaue Datum der Enthüllung muss noch bestätigt werden, aber wir haben ein neues Teaser-Bild des Autos, das darauf anspielt, wie die vordere Stoßstange und das Seitenprofil aussehen werden. Schauen Sie sich diese Bilder unten an.

