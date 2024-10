Jeep und North Face arbeiten gemeinsam an einer neuen Avenger 4xe Edition

HQ

Jeep hat angekündigt, dass es sich mit den Outdoor- und Wildnisexperten von North Face für ein neues Avenger 4xe Edition -Modell zusammentut. Das Auto selbst wird später in dieser Woche, am 25. Oktober, enthüllt, und was es zu bieten haben wird, wird uns versprochen:

"Beide Marken fördern die Erkundung – The North Face ermutigt dazu, persönliche Grenzen zu überschreiten, während Jeep Freiheit, Leidenschaft und Authentizität verkörpert. Gemeinsam zelebrieren sie die Entdeckungsreise und inspirieren Menschen, sich von Routinen zu befreien und Abenteuer zu erleben, neue Landschaften, Kulturen und Ideen zu erkunden."

Es wird darauf hingewiesen, dass nur 4.806 Einheiten hergestellt werden und dass das Auto "von der Natur, insbesondere den Bergen, inspiriert ist" und dass das Modell seit zwei Jahren in der Entwicklung ist, wobei die beiden Marken zusammenarbeiten, um "unverwechselbare Materialien und fortschrittliche Techniken aus ihren jeweiligen Bereichen zu integrieren, was zu einem beispiellosen Produkt führt, das Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht zelebriert".

Wir werden im Laufe dieser Woche nach der vollständigen Enthüllung des Autos genaue Details und Spezifikationen erhalten.

Werbung: