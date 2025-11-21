Jeep präsentiert den brandneuen und vollelektrischen Recon SUV 2026

HQ

Jeep hat die nächste Version des Recon Modells vorgestellt, da die Ausgabe 2026 des Autos der Welt präsentiert wurde. Dies wird ein vollelektrischer SUV sein, der für eine Vielzahl unterschiedlicher Geländetypen konzipiert ist und gleichzeitig über einen leistungsstarken Motorsatz verfügt, der bis zu 650 PS leisten kann.

Die Pressemitteilung zur Enthüllung des Autos behauptet, dass der 2026 Jeep Recon in nur 3,6 Sekunden 0-100 km/h erreichen kann und dabei eine Reichweite von 250 Meilen oder 402 km erreicht. Er verfügt über fünf verschiedene Fahrmodi, um ein einzigartiges Gelände zu bewältigen, verfügt über abnehmbare Türen, einen geräumigen Innenraum mit handgefertigten Materialien und über 170 Sicherheitsmerkmale zum Schutz von Fahrer und Passagieren.

Was den Start und die Produktionspläne betrifft, verspricht Jeep, dass das Auto Anfang 2026 in Serienproduktion gehen wird, bevor es kurz darauf in den USA und Kanada debütieren wird. Eine weltweite Expansion ist für das vierte Quartal des Jahres geplant. Über den Preis des Modells gibt es noch keine Informationen, aber wir sollten wahrscheinlich erwarten, dass wir das näher an der Markteinführung Mitte 2026 hören.