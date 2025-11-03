Jeep kommt mit diesem schönen Retro-Biest zur Sema 2025

HQ

Die Modellpalette von Jeep als "aufregend" zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung (also abzüglich des Jeep Grand Cherokee Trackhawk), aber während der SEMA 2025 in Las Vegas wollen sie ein wenig "knallen" und dabei tief in das 80er-Jahre-Ding eintauchen, das sie zuvor angeteasert haben. Vor allem aber ist es der kommende Jeep Rewind, der ein Versuch von Jeep zu sein scheint, zu testen und zu sehen, ob es vor allem in den USA eine Nachfrage gibt. Wenn dies der Fall ist, ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass Rewind langfristig in die Autohäuser kommt.