Jedes FA-Cup-Spiel, das du dieses Wochenende mit Anstoßzeiten (vierte Runde) sehen kannst.
Der FA Cup feiert an diesem Wochenende seine vierte Runde.
Die vierte Runde des FA Cups findet an diesem Wochenende statt, nach einer Premier-League-Wochenrunde, in der Arsenals Unentschieden gegen Brentford den Druck von Manchester City erhöhte, das nun vier Punkte zurückliegt.
Jetzt ist es jedoch an der Zeit, das Ligarennen zu vergessen und sich auf das Erreichen der letzten 16 des FA Cups zu konzentrieren, wobei einige Duelle zwischen Premier-League- und Championship-Teams ab Freitag, dem 13. Februar, bis Montag, den 16. Februar, laufen.
Zu den Höhepunkten zählen der sechstklassige Macclesfield FC, der im Wettbewerb als Riesenkiller bekannt ist, am Montag gegen Brentford; und die Premier-League-Duelle zwischen Aston Villa gegen Newcastle (ausgestrahlt auf BBC) oder Liverpool gegen Brighton. Hier sind alle FA-Cup-Duelle der vierten Runde.
Freitag, 13. Februar 2026
- 19:45 GMT: Hull City gegen Chelsea
- 19:45 GMT: Wrexham gegen Ipswich Town
Samstag, 14. Februar 2026
- 12:15 GMT: Burton Albion gegen West Ham United
- 15:00 GMT: Burnley gegen Mansfield Town
- 15:00 GMT: Manchester City gegen Salford City
- 15:00 GMT: Norwich City gegen West Bromwich Albion
- 15:00 GMT: Port Vale gegen Bristol City
- 15:00 GMT: Southampton gegen Leicester City
- 17:45 GMT: Aston Villa gegen Newcastle United
- 20:00 GMT: Liverpool gegen Brighton & Hove Albion
Sonntag, 15. Februar 2026
- 12:00 GMT: Birmingham City gegen Leeds United
- 13:30 GMT: Grimsby Town gegen Wolverhampton Wanderers
- 14:00 GMT: Oxford United gegen Sunderland
- 14:00 GMT: Stoke City gegen Fulham
- 16:30 GMT: Arsenal gegen Wigan Athletic
Montag, 16. Februar
- 19:30 GMT: Macclesfield FC gegen Brentford
Die fünfte Runde des FA Cups (Achtelfinale) findet vom 6. bis 8. März statt, das Viertelfinale vom 3. bis 5. April, das Halbfinale um den 25. April und das FA-Cup-Finale am 16. Mai.