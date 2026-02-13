Jedes FA-Cup-Spiel, das du dieses Wochenende mit Anstoßzeiten (vierte Runde) sehen kannst.

HQ

Die vierte Runde des FA Cups findet an diesem Wochenende statt, nach einer Premier-League-Wochenrunde, in der Arsenals Unentschieden gegen Brentford den Druck von Manchester City erhöhte, das nun vier Punkte zurückliegt.

Jetzt ist es jedoch an der Zeit, das Ligarennen zu vergessen und sich auf das Erreichen der letzten 16 des FA Cups zu konzentrieren, wobei einige Duelle zwischen Premier-League- und Championship-Teams ab Freitag, dem 13. Februar, bis Montag, den 16. Februar, laufen.

Zu den Höhepunkten zählen der sechstklassige Macclesfield FC, der im Wettbewerb als Riesenkiller bekannt ist, am Montag gegen Brentford; und die Premier-League-Duelle zwischen Aston Villa gegen Newcastle (ausgestrahlt auf BBC) oder Liverpool gegen Brighton. Hier sind alle FA-Cup-Duelle der vierten Runde.

Freitag, 13. Februar 2026



19:45 GMT: Hull City gegen Chelsea



19:45 GMT: Wrexham gegen Ipswich Town



Samstag, 14. Februar 2026



12:15 GMT: Burton Albion gegen West Ham United



15:00 GMT: Burnley gegen Mansfield Town



15:00 GMT: Manchester City gegen Salford City



15:00 GMT: Norwich City gegen West Bromwich Albion



15:00 GMT: Port Vale gegen Bristol City



15:00 GMT: Southampton gegen Leicester City



17:45 GMT: Aston Villa gegen Newcastle United



20:00 GMT: Liverpool gegen Brighton & Hove Albion



Sonntag, 15. Februar 2026



12:00 GMT: Birmingham City gegen Leeds United



13:30 GMT: Grimsby Town gegen Wolverhampton Wanderers



14:00 GMT: Oxford United gegen Sunderland



14:00 GMT: Stoke City gegen Fulham



16:30 GMT: Arsenal gegen Wigan Athletic



Montag, 16. Februar



19:30 GMT: Macclesfield FC gegen Brentford



Die fünfte Runde des FA Cups (Achtelfinale) findet vom 6. bis 8. März statt, das Viertelfinale vom 3. bis 5. April, das Halbfinale um den 25. April und das FA-Cup-Finale am 16. Mai.