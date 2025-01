Jeder zehnte Spieleentwickler wird im Jahr 2024 entlassen

HQ

2023 und 2024 waren keine guten Jahre für Spieleentwickler. Jede Woche fühlt es sich so an, als würden wir über abgesagte Projekte, Studioschließungen und natürlich Entlassungen sprechen. Laut einer aktuellen GDC-Umfrage könnte das Problem tiefer gehen, als wir zunächst dachten.

Im GDC-Bericht sehen wir, dass 11 % der Befragten angaben, in den letzten 12 Monaten entlassen worden zu sein, und nur 43 % der befragten Entwickler gaben an, dass es in ihren Unternehmen überhaupt keine Entlassungen gegeben hat.

Laut einem Befragten (via GamesRadar) liegt die Schuld an den "unmöglichen" Zielen, die den Entwicklern mit jedem neuen Projekt gesetzt werden. "In dieser Branche setzen wir uns unmögliche Ziele und feuern dann alle, wenn sie sich als unmöglich erweisen. Wir müssen schlanke und agile Prozesse anwenden, anstatt jedes Mal aufs Neue nach dem Mond zu schießen."

Angesichts der steigenden Kosten und des Zeitaufwands für die Entwicklung ist jede große Veröffentlichung heutzutage jedoch immer mehr ein Glücksspiel. Entwickler können fast ein Jahrzehnt für einen Titel ausgeben, und wenn er dann massiv unterdurchschnittlich abschneidet, kostet er bis zu Hunderte von Millionen Dollar.

