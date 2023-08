"Jeder" will noch einen Uncharted Film machen

Martin hat den Uncharted-Film vom letzten Jahr viel mehr genossen als ich, aber es ist definitiv kein schlechtes Abenteuer. Deshalb hat es Spaß gemacht zu sehen, wie die Post-Credits-Szene eine Fortsetzung ankündigt und kommerziell ziemlich gut läuft. Nicht, dass dies zwangsläufig bedeutete, dass ein weiterer eine Selbstverständlichkeit war. Tom Holland klang nicht besonders erpicht darauf, als Nathan Drake zurückzukehren und hat seitdem einige Dinge durchgemacht. Glücklicherweise hört es sich so an, als ob die Leute mit dem Geld mehr Uncharted in die Kinos bringen wollen.

Produzent Charles Roven klingt sehr enthusiastisch, als er in einem Interview mit The Hollywood Reporter gefragt wird, ob er einen weiteren Uncharted-Film machen möchte:

"Oh ja! Wir hatten eine wirklich gute Zeit mit diesem Film. Die Fans mochten den Film sehr, und Leute, die nichts über das Spiel wussten, mochten den Film wirklich. Wir wollen also auf jeden Fall noch einmal davon machen."

Kombiniert man dies mit Sony Pictures und Regisseur Ruben Fleischer, die bereits erklärt haben, dass sie gerne mehr Uncharted-Filme machen würden, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir in Zukunft wieder mehr von Nathan Drake, Sully, Chloe und anderen beliebten Charakteren aus dem erstaunlichen Universum von Naughty Dog auf der großen Leinwand sehen werden.