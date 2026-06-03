"Jeder Job, den ich gemacht habe, hat es mir ermöglicht, eine Figur wie Lune zu spielen", sagt Clair Obscur: Expedition 33 Schauspielerin Kirsty Rider

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Auf der Bühne zu schauspielern kann völlig anders sein, als eine Figur in einem Videospiel zum Leben zu erwecken. Kirsty Rider, die Schauspielerin hinter Lune in Clair Obscur: Expedition 33, gab mit der Figur ihr Videospieldebüt, nutzte aber alle zehn Jahre ihrer bisherigen Schauspielerfahrung, um sicherzustellen, dass sie für die Rolle bereit war.

Im Gespräch mit uns bei Comicon Napoli zusammen mit Jane Perry von Resident Evil Requiem erklärte Rider, wie sich die Aufgaben beim Spielen für ein Spiel im Vergleich zu einer Theaterproduktion oder TV-Show unterscheiden. "Ich fühle mich sehr glücklich, denn ich denke, eines der Dinge am Theater ist, dass man sechs Wochen lang proben kann und dann etwa acht Wochen Produktion macht, also ist das schon eine lange Zeit, um mein Handwerk als Schauspieler zu üben." sagte Rider.

"Ich denke, dass ich das über zehn Jahre hinweg tun konnte, bedeutet, dass ich im Jahr viele Male üben konnte, womit viele Schauspieler kämpfen, besonders wenn sie auf eine Schauspielschule gehen und ihren Abschluss machen", fuhr sie fort. Dennoch erklärt Rider, dass beim Spielen eines Videospiels im Vergleich zu anderen Schauspielformen ein ganz besonderes Set an Fähigkeiten erforderlich ist.

"Es ist eine sehr spezielle Fähigkeit, niemanden um sich zu haben, nicht im Kostüm zu sein, kein Set zu haben, jemandem durch ein Glas zu spielen, der einem manchmal einen völlig tatkräftigen Ton zeigt... Es gibt viele Schauspieler, die das vielleicht nicht genießen oder aufblühen würden. Sie sind also spezifisch, aber das Handwerk des Schauspiels, ich glaube, jeder Job, den ich gemacht habe, hat es mir ermöglicht, eine Figur wie Lune in kurzer Zeit zu spielen."

Wenn man Wochen mit einer Figur im Theater hat, bleibt für ein Videospiel immer noch viel Zeit, aber das liegt daran, dass es so viel Inhalt gibt. Rider beschreibt es als eher "instinktiv", bei dem man nur ein paar Takes bekommt, um eine Zeile zu treffen. Wenn Sie mehr über ihre Erfahrung erfahren möchten, Lune zum Leben zu erwecken, und einige Gedanken von Jane Perry zu ihrer Zeit in Resident Evil Requiem erhalten möchten, sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: