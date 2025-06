Jeder Fünfte entscheidet sich für PS Plus Premium – Tendenz steigend Neue Daten, die Playstation-Chef Hideki Nishino geteilt hat, zeigen eine überraschende Veränderung in der Art und Weise, wie Spieler mit Sonys Abonnementdienst interagieren, und deuten auf noch mehr Veränderungen am Horizont hin.

HQ Im Rahmen der jüngsten Präsentation der Geschäftsbereiche von Sony teilte Playstation-Chef Hideki Nishino (der die Nachfolge von Jim Ryan antrat) Zahlen zur Verteilung innerhalb des Playstation Plus-Abonnementdienstes mit. Den Daten zufolge haben sich 22 % – oder etwa jeder fünfte Abonnent – für die höchste und teuerste Stufe, Premium, entschieden. Das ist ein Anstieg von 17 % im Jahr 2022. Und das, obwohl der Dienst seitdem einen Preisanstieg erlebt hat, den Sony mit erweiterten Inhalten und einer instabilen Weltwirtschaft im Laufe der Jahre rechtfertigt. PS Plus Extra macht 16 % der Abonnements aus, während die restlichen 62 % die Einstiegsstufe Essential gewählt haben, die Zugang zu Online-Spielen, Cloud-Speichern und den monatlichen Spielerweiterungen bietet. Hideki Nishino deutete auch an, dass die Preise für Playstation Plus in Zukunft angepasst werden könnten:

"Der PS Plus-Service bietet unseren Spielern einen großen Mehrwert, und wir werden weiterhin einen Mehrwert schaffen und unsere Preisstrategie dynamisch anpassen, um die Rentabilität zu maximieren." Abonniert du Playstation Plus und denkst du, dass die Preise in den verschiedenen Stufen angesichts des Inhalts angemessen sind?