Jede Menge Warcaft, FBC: Firebreak und ein neues Fußballspiel im Game Pass

Wie es Tradition ist, hat Microsoft zu Beginn und in der Mitte eines jeden Monats immer eine neue Reihe von Spielen für seinen Game Pass-Abonnementdienst bereit. Und jetzt, da es Mitte Juni ist, haben sie eine neue Runde angekündigt und sagen, dass sie "auf dem Vormarsch sind und mehr Spiele für euch haben, um eure Download-Warteschlange vorzubereiten", darunter Remedys erstes großes Multiplayer-Projekt, ein brandneues Fußballspiel und eine kräftige Dosis Warcraft.

Hier erfährst du, was dich wann erwartet (Spiele mit * werden bei der Veröffentlichung nicht zum Game Pass Standard hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zu Xbox Standard hinzugefügt):



FBC: Firebreak (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - Heute*



Crash Bandicoot 4: It's About Time (Konsole und PC) - Heute



Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - Heute*



Star Trucker (Xbox Series X|S) - Heute**



Wildfrost (Xbox) - Heute**



Rückkampf (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 19. Juni*



Volcano Princess (Cloud, Xbox und PC) - 24. Juni*



Gegen den Sturm (Cloud und Xbox) - 26. Juni*



Warcraft I: Remastered (PC) - 26. Juni*



Warcraft II: Remastered (PC) - 26. Juni*



Warcraft III: Reforged (PC) - 26. Juni*



Call of Duty: WWII (Xbox und PC) - 30. Juni



Little Nightmares II (Cloud, Xbox und PC) - 1. Juli



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox und PC) - 1. Juli



Wie üblich erhaltet ihr auch andere Vergünstigungen und Boni, über die ihr auf Xbox Wire mehr erfahren könnt.

Leider werden auch sechs Titel sehr bald aus dem Game Pass entfernt. Wenn Sie eines dieser Spiele spielen möchten, sollten Sie dies vor dem 30. Juni tun. Bis dahin gibt es jedoch bis zu 20 % Rabatt mit Ihrem Game Pass-Abonnement, wenn Sie eines oder mehrere davon behalten möchten: