Jede Menge Gameplay-Eindrücke aus Apex Legend: Saison #9 - Legacy

Kommende Woche wird es neue Inhalte in Apex Legends geben, da Respawn Entertainment die neunte Saison mit dem Namen "Legacy" ausruft. Am 4. Mai beginnt diese Phase, die eine spielbare Legende, Veränderungen auf der Karte Olympus, eine zusätzliche Waffe und einen eigenständigen, permanenten Spielmodus einführt. Wir konnten all das bereits ausprobieren und durften dabei jede Menge Gameplay aufnehmen. Unser Fokus lag auf dem neuen Arenas-Spielmodus, in dem zwei Dreierteams gegeneinander um die Vorherrschaft antreten.

