Jede größere Änderung an den Hintergrundgeschichten der Charaktere in Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 bringt einen massiven Hauch frischer Luft in die Kampfspiel-Reihe. Das Universum mit einem Soft-Reset-Knopf zu treffen, ist eine mutige Sache, aber im Guten wie im Schlechten gibt es uns einen neuen Blick auf einige bekannte Kämpfer. Während Liu Kang seine Herrschaft als Gott der Welt beginnt, werfen wir im Wesentlichen einen genaueren Blick auf die Charakterbiografien, die auf der Website von Mortal Kombat 1 hinzugefügt wurden, und sehen, was sich bei unseren Lieblingskämpfern geändert hat.

Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es neun Kämpfer mit ausgefüllten Biografien, daher ist es am besten, keine Zeit zu verschwenden und sich darauf einzulassen. Wir beginnen mit dem Gott des Feuers, Liu Kang, da er im Mittelpunkt eines Großteils des Marketings dieses Spiels steht. Nachdem er sich mit Raiden zusammengetan und Kronika in Mortal Kombat 11 besiegt hatte, konnte Liu Kang seine eigene Zeitlinie erstellen. Er hat nicht die perfekte Welt geschaffen, sondern eine, in der er allen Wesen die Möglichkeit gibt, Frieden zu finden. Wie wir jedoch anhand der Tatsache erraten können, dass wir ein weiteres Spiel bekommen, ist dieser Frieden von einem mysteriösen und mächtigen Feind bedroht worden. In Mortal Kombat 1 scheint es, dass Liu Kang seinen üblichen tapferen Heldenhut abgelegt hat und nun eine weisere Anführerrolle spielt, ähnlich der von Raiden damals, während er Champions sammelt, um den Frieden zu wahren.

Zwei dieser Champions, die wir bereits im Trailer wie Bodyguards hinter Liu Kang sehen, sind Scorpion und Sub-Zero. Sie haben sich von den besten Brüdern zu Blutsbrüdern entwickelt und sind beide Teil des Lin Kuei-Clans, was eine faszinierende Frage aufwirft, was mit Scorpions altem Clan, dem Shirai Ryu, passiert ist. Es scheint auch, als ob Scorpions Beziehung zu seinem Bruder eine schwache ist, da es scheint, dass unser derzeitiger frostiger Kerl die Traditionen der Lin Kuei über Bord wirft, etwas, von dem Scorpion glaubt, dass es dazu führen könnte, dass er und sein Bruder eines Tages aneinander geraten.

Jahrhundertelang verteidigten die Lin Kuei das Erdreich aus den Schatten, aber jetzt, da Sub-Zero als Großmeister ist und das Erdreich für einige Zeit nicht bedroht ist, werden die Lin Kuei aus ihrem Versteck kommen, um eine der großen Nationen der Welt zu werden. Sub-Zero scheint sich im Vergleich zu seinem Gegenstück aus dem vergangenen Spiel kaum verändert zu haben, aber es wird wahrscheinlich noch einige weitere Entwicklungen in seiner Geschichte geben, die ihn von anderen Iterationen unterscheiden.

In Anbetracht ihrer früheren Beziehung zu Liu Kang schien Kitana direkt ins Rennen um den Thron der Außenwelt geschickt zu werden, und doch gibt es vielleicht Ärger im Paradies, da Kitana jetzt die Schwester des Herrschers der Außenwelt ist. Das scheint ihr nichts auszumachen, denn auch wenn einige fordern, dass sie stattdessen das Reich regieren soll, ist ihr einziges Ziel, Mileena zur bestmöglichen Kaiserin zu machen. Im Vergleich zu früher, als Mileena und Kitana mehrmals versucht haben, sich gegenseitig umzubringen, ist dies ein ernsthaftes Wachstum seitens der Schwestern. Ob Kitana während des gesamten Spiels immer noch eine Verbündete ihrer Schwester sein wird, bleibt abzuwarten, aber es ist sicherlich eine Abkehr von ihrer Vergangenheit, auch wenn sie immer noch die Prinzessin von Outworld ist.

Mileena hat, wie bereits erwähnt, endlich ihren Wunsch erfüllt und ist nun die Thronfolgerin von Outworld. Ihre Natur bleibt impulsiv und sie wird immer noch diese fiesen Zähne haben, aber anstatt dass sie ein Klon ist, wird Mileena jetzt von einer tödlichen Krankheit heimgesucht. Sie verbirgt ihr Gesicht und ihre Zähne, damit niemand sie als schwache Herrscherin sieht. Dies wirft nicht nur die Frage auf, ob Mileenas Gesicht enthüllt und ihre Herrschaft in Frage gestellt wird, sondern wir müssen uns nun auch fragen, was mit den Tarkatanern passiert ist. Gelten sie alle als krank oder gibt es eine andere Erklärung für ihre Existenz?

Zurück zum Erdreich haben wir einen neuen Champion, über den wir sprechen können. Es scheint sehr, dass Raiden und Liu Kang die Rollen in Mortal Kombat 1 getauscht haben, da der ehemalige Donnergott jetzt ein viel jüngerer Mann ist, der aus einem kleinen Dorf namens Fengjian stammt. Er zögert, als er von Liu Kang gebeten wird, Champion zu werden, glaubt aber, dass dies im Interesse seines Dorfes ist. Wir werden eine Menge Wachstum von diesem neuen Raiden sehen, aber ich denke, wir können die größten Veränderungen von diesem Charakter im Vergleich zu jedem anderen erwarten, da er nichts von seiner älteren Weisheit als junger und etwas unerfahrener Kämpfer haben wird.

Ebenfalls aus Fengjian stammt Kung Lao, der in Mortal Kombat 1 sehr ähnlich zu sein scheint, was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass er einst Liu Kangs bester Freund war. Du wirst deinem besten Kumpel in deiner neuen Timeline nicht wirklich einen Persönlichkeitswechsel gönnen, oder? Abgesehen von seinen üblichen, auf Hüten basierenden Kämpfen scheint Kung Lao wieder ein Charakter zu sein, der davon besessen ist, nur der Zweitbeste zu sein und nicht sein volles Potenzial auszuschöpfen. Glücklicherweise scheint es für Kung Lao auszureichen, ein Champion des Erdreichs zu sein, um seinen Platz in der Geschichte zu markieren.

Von jemandem, der seinen Namen markieren will, bis hin zu jemandem, der vor dem Gewicht seines Nachnamens davonläuft, war Kenshis Familie einst eine der großen Krieger, bis sie vor fünf Jahrhunderten fast ausgelöscht wurden. Derzeit befindet sich der Takahashi-Clan im Griff der Yakuza, aber Kenshi hofft, seine Familie davon zu befreien und die Ehre ihres Namens wiederherzustellen. Zuerst muss er sich das alte Schwert der Familie, Sento, schnappen, was zeigt, dass wir hier wahrscheinlich eine Art Kenshi-Ursprungsgeschichte bekommen werden.

Schließlich haben wir den Mann, der vielleicht am wenigsten für diese Welt der Magie geeignet ist, und Götter und Frauen mit Nadelzähnen. Johnny Cage ist so ziemlich derselbe wie immer. Als gescheiterter B-Movie-Actionstar will er als einer der Champions von Earthrealm in den Kampf einsteigen, um den Ruhm in letzter Sekunde zu erlangen. Hier gibt es einen kleinen Unterschied, denn in Mortal Kombat 9 und dem Universum, das wir zuletzt gesehen haben, fand sich Johnny im Mortal Kombat-Turnier wieder, ohne wirklich zu wissen, was vor sich ging, während er dieses Mal etwas besser vorbereitet zu sein scheint.