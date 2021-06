Jede Entscheidung, die wir in King's Bounty II treffen, beeinflusst angeblich das Spiel und die Welt

You're watching Werben

King's Bounty II ist ein Strategie-Rollenspiel von 1C Entertainment, das am 24. August veröffentlicht wird. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, neues Gameplay mit zusätzlichen Audiokommentaren des Geschäftsführers Nikolay Baryshnikov zu sichten. Im Video haben wir Kämpfe gesehen, die Umgebungen erkunden können und die Auswirkung von Entscheidungen mitverfolgt.

"Wir haben vier Ideale für unseren Charakter", begann Baryshnikov. „Es ist ein ähnliches System, das wir in Spielen wie KOTOR hatten, [dort] konntet ihr ein Sith oder ein Jedi sein. Oder wie in Mass Effect: guter/böser Typ. Nur ist unsere Welt nicht schwarz-weiß. Es wird vier verschiedene Ideale geben und wir können in jedem von ihnen aufsteigen."

Baryshnikov fuhr fort: „Warum ist das wichtig? Jede Kreatur, jeder NPC, jeder Quest-Geber, so ziemlich alles, außer toter Stein oder Gras im Spiel, gehört zu einem bestimmten Ideal. Sobald wir [damit] kooperieren, hat das entweder positive oder negative Auswirkungen. [...] Jede Entscheidung, die wir im Spiel treffen, ändert Quests, verändert das Verhalten der Welt, ändert unseren eigenen Charakter, unsere Perks und es ändert die Taktik auf dem Schlachtfeld", fasst der Geschäftsführer zusammen.