Jean-Claude Van Damme tritt in den Kill 'Em All 2

Obwohl er einst einer der größten Stars der Actionwelt war, ist Jean-Claude Van Damme nicht mehr so beliebt wie früher. Aber das bedeutet nicht, dass wir den berühmten Schauspieler nicht in Streifen zu sehen bekommen.

Der nächste Film mit Van Damme am Steuer heißt Kill 'Em All 2 und es ist eine Action-Anstrengung, in der er im Grunde nur in den Hintern tritt und seine charakteristischen Martial-Arts-Fähigkeiten einsetzt, um sich seinen Weg durch Horden und Horden von Kriminellen und Bösewichten zu bahnen.

Kill 'Em All 2 wird bereits nächste Woche, am 24. September, auf digitalen Plattformen debütieren, und Sie können den Trailer und die sehr, sehr kurze Zusammenfassung des Films unten sehen.

Synopsis: "Sie dachten, die Zukunft sei sicher, bis die Vergangenheit sie einholte."