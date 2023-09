Jean-Claud Van Damme im Mortal Kombat 1-Trailer

HQ

Es ist Monate her, dass Netherrealm Studios bestätigt hat, dass Jean-Claud Van Damme in Mortal Kombat 1 als Johnny Cage-Skin für diejenigen erscheinen wird, die die Premium Edition kaufen, aber das Studio hat ihn kaum in Aktion gezeigt. Tatsächlich haben wir in der gestrigen Hot Ones-Folge zum ersten Mal einen Blick auf den Skin in Aktion geworfen, und es waren nur ein paar Sekunden. Zum Glück war das nur die Vorspeise

Im heutigen Mortal Kombat 1-Trailer dreht sich alles um Jean-Claud Van Dammes Johnny Cage, und Ed Boon machte keine Witze, als er David sagte, dass der Belgier weit mehr als nur eine Stimme im Spiel ist. Wir erfahren sogar, was passiert, wenn man ihn gegen den ursprünglichen Cage kämpfen lässt ... vroom vroom.